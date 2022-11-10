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Общество

Строительные работы на газопроводе из Бежаниц в Пушкинские Горы запланировали на 2024 год

О ходе догазификации Псковской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

Он отметил, что всё взаимодействие выстроено через региональный штаб по газификации и работы проводят с участием глав муниципалитетов. «Главы проводят огромную работу на местах для оценки того, насколько качественно ведётся работа, везде ли эта работа ведётся и что со сроками, это наши глаза и уши на местах», — пояснил глава региона.

По его словам, возникало много сложностей, которые связаны с недостаточным количеством подрядчиков. «На некоторых объектах очень сильно затянули сроки подготовки проектно-сметной документации», — уточнил губернатор.

«У нас главная задача — чтобы люди получили газ, и не просто до участка его довели, а чтобы человек мог включить конфорку, вскипятить чайник и приготовить еду. Только тогда мы считаем, что задача выполнена», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также поделился, что должно появиться 25 тысяч потенцильных новых потребителей, а порядка 13 тысяч заявок уже поступило, часть из них отработали.

В заключение губернатор рассказал, что строительно-монтажные работы на газопроводе из Бежаниц в Пушкинские Горы через Новоржев запланировали на 2024 год.

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