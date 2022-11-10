Останки солдата подняли новоржевские поисковики 9 ноября

19:40, 10 ноября 2022, ПАИ

Члены поискового отряда «Пламя» нашли и вчера эксгумировали останки красноармейца в окрестностях деревни Андрюшино Кудеверской волости Бежаницкого района, сообщает газета «Земля Новоржевская».

Обнаружили и подняли останки Дмитрий Сорокин и Пётр Васильев. Примечательно, что среди личных вещей красноармейца, предположительно младшего офицера, найден орден Красной Звезды. По номеру, который хорошо читается, можно будет установить имя героя и его фронтовой путь. Кроме того, найден значок «Отличный пулемётчик».

«Хочу сказать, что в болотах, где, предположительно, в 1944 году проходили ожесточённые бои при освобождении наших территорий, ребята работали буквально по пояс в воде и болотной грязи», — отмечает командир поискового отряда Анатолий Яковлев.

После установления имени бойца и места его рождения будет принято решение о перезахоронении останков на территории области или о передаче их родственникам погибшего, возможно в других регионах страны.