Игорь Иванов: Сотрудники региональных органов внутренних дел участвуют в профсоюзном движении

20:08, 10 ноября 2022, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени всего профсоюзного движения региона.

«Это праздник тех, кто обеспечивает охрану общественного порядка, предотвращает и раскрывает преступления, круглосуточно оберегает спокойствие и безопасность наших граждан. Большое количество сотрудников региональных органов внутренних дел состоят в профсоюзе, и профсоюзы не понаслышке знают о тяжести их каждодневного труда по защите государства и общества от любых преступных посягательств», — отметил руководитель облсовпрофа.

Игорь Иванов пожелал всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Российской Федерации успехов в нелёгком труде, здоровья, благополучия и семейного счастья.