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Что готовили и во что верили на Мануила и Савела

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила, сообщает calend.ru. По преданию, братья родились в семье знатного перса-язычника, однако их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере.

Фото: ПАИ

Когда братья повзрослели, их отправили в Рим для переговоров с императором Юлианом. Посланников приняли с почестями, однако после отказа участвовать в языческом празднике правитель потребовал, чтобы они отреклись от христианства. Получив отказ, император приказал подвергнуть братьев пыткам, после чего их казнили. Почитание Мануила, Савела и Исмаила началось вскоре после их смерти.

На Руси день памяти святых совпал с древним праздником, посвященным богу солнца Яриле. Со временем христианские традиции переплелись с языческими обрядами и народными поверьями.

Во многих деревнях в этот день устраивали ярмарки и народные гулянья, которые называли «Молодой Ярило». Следующий большой базар, проходивший накануне Ивана Купалы, именовали уже «Старым Ярилой».

В народе считали, что в этот день солнце будто бы «застаивается», появляются туманы и происходят разные необъяснимые явления. День считался неблагоприятным: верили, что к домам может подходить нечистая сила и пытаться выманить человека. Если за воротами слышались просьбы вынести огонь или «отдать сон», отвечать на них было нельзя – это сулило беду.

Опасались и белых коров, внезапно появлявшихся возле дворов. По поверьям, нечистая сила принимала их облик, чтобы попасть в хлев и испортить все молоко.

Существовали и легенды о Манихе и Манье. Согласно поверьям, старая женщина и ее дочь заманивали людей в лес к лешему, а девушек – к реке за белыми кувшинками, после чего утаскивали на дно.

Одной из главных традиций дня было разведение костров на берегах рек и озер. Там же варили яйца. Считалось, что чем больше яиц приготовить в этот день, тем лучше будут нестись куры. На стол также подавали омлеты с хлебом, луком и сыром и другие блюда из яиц.

С этим днем связывали и погодные приметы. Яркая зарница обещала богатый урожай, вечерняя радуга – хорошую погоду, а багровый закат предвещал сильный ветер и ненастье.

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