98-летие отмечает участник Великой Отечественной войны из Опочецкого округа Пётр Васильев

22:41, 29 июня 2026, ПАИ

С 98-летием участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина округа Петра Васильева поздравил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Об этом сообщается на странице главы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В день рождения ветерану вручили поздравительное письмо от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, а также памятный подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Петр Васильевич родился в деревне Бильдюки Пушкиногорского района. В период немецкой оккупации он оказывал помощь партизанам, позднее был зачислен в команду бойцов по разминированию полей в родном районе и пригородах Ленинграда.

После прохождения военной службы Петр Васильевич в течение 32 лет работал на Канонерском и Балтийском заводах, освоил профессию газоэлектросварщика и занимался наставничеством – подготовил множество молодых специалистов. На пенсии ветеран переехал на постоянное место жительства в Опочку, где и сегодня служит примером трудолюбия и стойкости для окружающих, отметил Юрий Ильин.