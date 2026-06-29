Посвящённые Дню семьи, любви и верности мероприятия пройдут в Пушкиногорском округе
Мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, пройдут в Пушкиногорском округе 5 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
С 16:00 будет работать зона детских аттракционов.
В 18:00 начнётся чествование супружеских пар и семей Пушкиногорья (ведущие – Анна и Виктория Гринчишины), а также праздничный концерт с участием творческих коллективов Пушкиногорья и Пскова.
С 20:00 запланирована дискотека.
В течение праздника будет работать торговая зона.
Ранее сообщалось, что парад детских колясок проведут на фестивале «Ромашковое поле» в Бежаницком округе.
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