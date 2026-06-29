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Общество

Посвящённые Дню семьи, любви и верности мероприятия пройдут в Пушкиногорском округе

Мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, пройдут в Пушкиногорском округе 5 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Афиша опубликована на странице Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте»

С 16:00 будет работать зона детских аттракционов.

В 18:00 начнётся чествование супружеских пар и семей Пушкиногорья (ведущие – Анна и Виктория Гринчишины), а также праздничный концерт с участием творческих коллективов Пушкиногорья и Пскова.

С 20:00 запланирована дискотека.

В течение праздника будет работать торговая зона.

Ранее сообщалось, что парад детских колясок проведут на фестивале «Ромашковое поле» в Бежаницком округе.

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