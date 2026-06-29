Жители Лаптево отметили День деревни
День деревни отметили в Лаптево в Опочецком муниципальном округе. Об этом глава муниципалитета Юрий Ильин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте»
Организаторы поздравили жителей и гостей населённого пункта с праздником и вручили Татьяне Михайловне Ячменевой и Марии Олеговне Москалёвой благодарности за активное участие в общественной жизни округа.
Культурную программу праздника составил концерт: в нём выступили местные творческие коллективы, курсанты военно‑патриотического клуба «Беркут», а также вокальный ансамбль «Цветной Иван» из посёлка Идрица. Гостям предложили традиционную Лаптевскую окрошку.
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