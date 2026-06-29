Права жильцов дома в Дедовичском районе восстановлены после вмешательства прокуратуры

19:56, 29 июня 2026, ПАИ

Прокуратура Дедовичского района совместно со специалистом министерства регионального контроля и надзора Псковской области провела проверку деятельности управляющей компании по обращению местного жителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что собственники помещений многоквартирного дома в посёлке Дедовичи на общем собрании утвердили ставку платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2024 год в размере 13,00 рублей за один квадратный метр. В соответствии с условиями договора управления, если собственники не устанавливают новую ставку на следующий год, управляющая организация вправе один раз в год проиндексировать её на величину официальной инфляции.

Согласно данным Росстата, опубликованным в январе 2026 года, инфляция за 2025 год составила 5,59%. Таким образом, законный размер ставки на 2026 год должен был составить 15,10 рублей за один квадратный метр.

Выяснилось, что управляющая компания с января 2026 года в одностороннем порядке установила плату в размере 16,00 рублей за один квадратный метр, завысив её на 0,9 рублей по сравнению с экономически обоснованным и допустимым размером.

По результатам проверки прокуратура района внесла руководителю управляющей компании представление об устранении нарушений.

Управляющая компания произвела перерасчет платы за содержание жилого помещения за весь период завышения. Жильцам вернули излишне уплаченные средства. Сейчас размер платы соответствует законодательным нормам. Нарушения устранены.