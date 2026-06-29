Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельного ДТП в Палкинском районе

21:07, 29 июня 2026, ПАИ

Прокуратура Псковской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту смертельного ДТП, которое произошло на территории Палкинского муниципального округа сегодня, 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, в деревне Рычково водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», мужчина 1958 года рождения, при движении задним ходом совершил наезд на двух малолетних пешеходов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Координацию действий всех служб на месте осуществляет прокурор Палкинского района Антон Куприков.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Выясняются причины и условия ДТП.

Ход доследственной проверки находится на личном контроле руководства прокуратуры Псковской области. По итогам проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям виновных лиц, а также принят комплекс мер прокурорского реагирования.