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Происшествия

Андрей Турчак, замсекретаря генсовета ЕР и два депутата попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и замсекретаря Александр Сидякин, а также депутаты Госдумы Артём Туров и Артём Бичаев попали под обстрел в ЛНР. Никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.

Фото: Telegram-канал «АНДРЕЙ ТУРЧАК Z» (09.11.2022)

«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Всё в порядке, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Александр Сидякин также сообщил РИА Новости, что все живы.

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