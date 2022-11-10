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Происшествия

Продажи кукурузы после отравления людей приостановил Роспотребнадзор

Трое жителей Красноярского края отравились отварной кукурузой. Продажа потенциально опасного продукта приостановлена, сообщает Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор информирует о регистрации трёх случаев пищевого отравления в Красноярском крае с предварительным диагнозом «ботулизм». При сборе эпиданамнеза специалистами Роспотребнадзора установлено, что все пострадавшие употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 грамм) производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан). Дата изготовления — 02.08.2022, срок годности — 01.08.2023», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Кукуруза поставлялась в Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, уточнили в ведомстве.

«Роспотребнадзором незамедлительно приняты меры, направленные на приостановление реализации потенциально опасной кукурузы. В настоящий момент вся продукция, размещённая в торговых объектах, арестована и изъята из оборота. В отношении импортёра проводится внеплановая выездная проверка», — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве рекомендовали сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора о выявлении этой продукции и ни в коем случае не есть её.

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