Жителю Псковской области огласили приговор за убийство кота

20:36, 10 ноября 2022, ПАИ

Приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего уроженца Новосокольнического района огласил Великолукский городской суд Псковской области. Мужчине предъявили обвинение в убийстве животного, которое он совершил в присутствии ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом наказание заменили на два года принудительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

Ранее сообщались подробности преступления.