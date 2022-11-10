200 миллионов рублей составляет пакет мер поддержки мобилизованных и их семей в Псковской области

20:49, 10 ноября 2022, ПАИ

200 миллионов рублей составляет общий пакет мер поддержки мобилизованных граждан и членов их семей для Псковской области. Об этом сообщил Михаил Ведерников в интервью ГТРК «Псков».

Он также напомнил, что Псковская область полностью выполнила задание по частичной мобилизации. Губернатор поблагодарил всех, кто принял решения принять участие в частичной мобилизации и пришёл в военкоматы, а также всех участников призывного процесса.

«Получил письмо с благодарностью от министра обороны с тем, что мы очень чётко и ответственно к этой задаче отнеслись и с самого начала были глубоко погружены во все процессы, которые происходили. Сбоев было много, ошибки тоже происходили, но мы предметно на призывной комиссии всё разбирали», — отметил губернатор.