Александр Андреев возглавил Совет по молодёжной политике при Псковской гордуме

21:46, 10 ноября 2022, ПАИ

Председателем Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе избран Александр Андреев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Первое заседание Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе состоялось в четверг, 10 ноября. В нём принял участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

В своём приветственном слове он пожелал членам совета удачи и успехов в работе. «В свою очередь депутаты городской Думы готовы к тесному взаимодействию с Молодёжным советом», — подчеркнул он.

В ходе заседания путём голосования был избран председатель совета — им стал сотрудник аппарата ПГД Александр Андреев. Кроме того, члены совета единогласно избрали двух его заместителей — учителя начальных классов школы № 2 Анастасию Чурбакову и индивидуального предпринимателя Юлию Воеводину. Секретарём стала студентка ПсковГУ Алина Кузьменко, помощником председателя совета — студентка ПсковГУ Арина Колосова.