Точка сбора батареек открылась в центре Пскова

22:27, 10 ноября 2022, ПАИ

Точка сбора разряженных алкалиновых батареек открылась в центре Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре. В рамках реализации проекта «ЭкоМЦ» центр приглашает псковичей принять участие в акции.

Специальный оранжевый металлический ящик и контейнер в виде батарейки от Duracell будет стоять в Пскове по адресу улица Максима Горького, дом 15 в будние дни с 10:00 до 17:00. Все батарейки будут переданы для утилизации на завод НЭК в Ярославской области.

Акция проходит при поддержке компаний Duracell и ООО «ЭкопромСервис» (город Псков) и продлится до 25 ноября.