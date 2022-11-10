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Общество

Улицы и дороги Пскова начнут готовить к зиме

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло сегодня в Пскове. Одним из поставленных вопросов стала подготовка улично-дорожной сети к зимнему сезону. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: корреспондент ПАИ

«В настоящее время для ликвидации последствий похолодания и выпадения осадков всё готово», — отметил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

На сегодняшний день реагенты, соль и песок заготовлены, а также оборудована техника для посыпки дорог и очистки снега. В данный момент налаживается взаимодействие с МЧС: служба может потребоваться при аномальных осадках, как было в прошлом году.

«Также проработан вопрос привлечения дополнительной техники со стороны службы благоустройства города в случае, если такая необходимость появится. На следующей неделе опубликуют аукцион на складирование снега», — рассказал начальник УГХ города.

Члены комиссии с главой Пскова Борисом Елкиным также обсудили безопасность автомобильных перевозок, ситуацию с детским травматизмом в улично-дорожной сети города, обустройство пешеходных переходов, установку дорожных знаков и другие вопросы.

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