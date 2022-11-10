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Общество

Оазис на Шелони: архитекторы разработали проект развития Порхова

Концепция комплексного развития Порхова стала победителем всероссийского хакатона «Города». О том, чем интересна работа юных архитекторов и урбанистов и как изменится Порхов, если проект реализуют, узнала газета «Псковская правда».

Фото: Андрей Степанов

«Это подробная большая идея, основанная на достаточно глубоком изучении контекста. Пять суток - разработка, но до этого на протяжении трёх месяцев шло удаленное изучение местности. Изучение, погружение, консультации со специалистами, мастер-классы этих специалистов для тех, кто был в командах», - рассказал архитектор, куратор проекта Сергей Станкевич.

Концепцию разработали для разных групп жителей и гостей города: «Порхов для жителей», «Порхов для туристов» и «Порхов для бизнеса». Она включает в себя поддержку традиционных ремесленных промыслов, жилищную застройку, создание кольцевой туристической инфраструктуры, которая объединит достопримечательности в один маршрут, а также увеличение инвестиционной привлекательности города.

Фото: Андрей Степанов

Также в проекте показано, как можно задействовать в туристическом маршруте реку Шелонь. Набережную реки тоже необходимо благоустроить - сделать у воды специальную экотропу.

Подробнее об этом можно прочитать в статье газеты «Псковская правда».

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