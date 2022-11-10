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Общество

В РФ ожидается снижение ставок по ипотеке, если не будет расти инфляция

Ставки по ипотеке в России могут снижаться и в дальнейшем, если не будет расти инфляция. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Ипотека остаётся доступной, мы видим стабилизацию цен на региональных рынках на недвижимость и серьёзное падение цен на московском рынке первичной недвижимости. Ставки по ипотеке остаются доступными, у нас средние ставки чуть выше 10 %, с господдержкой — 6,4 %, самая дешёвая ипотека для семей с детьми — порядка 4,5 %. И если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться», — отметил он.

По словам Германа Грефа, в этом смысле в целом рынок «нащупывает своё новое равновесие», пишет ТАСС.

«И конечно, всё будет зависеть от того, как в целом макроэкономика отреагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, что будет с экономическим ростом в США (пока перспективы не очень хорошие). Очень внимательно смотрим за экономическим ростом в Китае, ну и как долго продлится стагнация в Европе. Это как бы три фактора, которые во многом будут определять ситуацию», — подчеркнул глава Сбербанка.

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