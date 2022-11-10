Температурный рекорд был установлен в Псковской области

23:41, 10 ноября 2022, ПАИ

Новые температурные рекорды были установлены почти повсеместно в Псковской, Ленинградской областях, местами в Калининградской, Новгородской, Тверской, Ярославской областях 9 ноября. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Немного не хватило до рекордных значений югу Карелии, а также Московской и Смоленской областям.

Вот небольшой список городов-рекордсменов: Санкт-Петербург (+10,6 градуса), Великие Луки (+12 градусов), Кингисепп (+10,7 градуса), Псков (+11,1 градуса), Пушкинские Горы (+11,5 градуса), Рыбинск (+9 градусов), Тверь (+10,8 градуса). А в Калининграде температура на протяжении уже двух дней бьёт рекорды: 8 ноября она поднялась до +14,3 градуса, 9-го — до +13,5 градуса.

Немного до рекорда не дотянула температура в Череповце: не хватило всего 0,2 градуса, максимум вчера составил +7.

«Господство тёплого воздуха сохранится до субботы, так что список городов-рекордсменов будет ещё пополняться. Велика вероятность, что сегодня будет перекрыт дневной максимум температуры в Санкт-Петербурге. По данным наблюдений, в 12 часов в городе было +9,8 градуса, а экстремум составляет +10,1 градуса (2019 год)», — отметили в сообщении.

В Москве максимальная температура вчера составила +10 градусов, рекорд дня — +12,3 градуса (2010 год). Пик потепления в столице придётся на субботу, когда воздух в дневные часы прогреется до рекордных значений — от +10 до +12 градусов.