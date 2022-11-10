Сотрудники МЧС рассказали псковичам о правильной подготовке лодки к зимнему хранению

23:57, 10 ноября 2022, ПАИ

Основные правила подготовки лодки к зимнему хранению назвали сотрудники МЧС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что осенью завершается навигация водного транспорта и актуальным становится вопрос консервации плавсредств на зиму и хранения в этот период:

– перед подъёмом на берег судно следует разоружить: снять с него мотор, паруса, сиденья, такелаж и т. д. Мягкие сиденья лучше сразу снять и оставить на хранение в сухом тёплом помещении. На зимний период лодку или катер обычно рекомендуют устанавливать в специальном помещении на деревянных подкладах;

– на открытом воздухе можно соорудить козлы или стойки, врытые в землю. Расстояние от земли должно быть не менее полуметра, при этом лёгкие лодки рекомендуют ставить днищем вверх. На открытом воздухе над плавсредством следует соорудить навес для защиты от дождя и снега, им может послужить прочный тент либо самодельная крыша. В крайнем случае можно укрыть лодку чехлом из брезента или другой плотной ткани;

– для того чтобы катер не деформировался во время хранения на берегу, важно правильно его установить на подходящие именно для этого корпуса подставки, выдержать правильный наклон судна (нос чуть выше кормы, бокового крена не допускать). В любом судне следует полностью удалить воду изнутри;

– также необходимо обеспечить вентиляцию всех элементов катера и обработать глицерином уплотнители, чтобы они не рассыхались.

Отмечается, что особенности зимовки судна зависят от того, из какого материал изготовлен его корпус.

Деревянные лодки

Перед установкой деревянной лодки на зиму её следует вымыть, жёсткой щеткой снять слизь и водоросли с её дна, песком — слой ракушек. Если на корпусе за лето образовалась плесень, необходимо обработать поражённые ею части слабым раствором хлорной извести.

Надводную часть рекомендуют промыть мыльной водой и насухо вытереть. Рекомендуется избавиться от вспузырившейся краски, а пазы очистить от вылезшей из них конопатки. Эти места покрываются олифой. Часть ниже ватерлинии промыть керосином или бензином, снимая следы масла. После сушки оголившуюся деревянную часть лучше также покрыть олифой.

Надувные лодки

Перед отправкой на хранение надувную лодку нужно вымыть мыльным раствором, очистить её от микроорганизмов, песка и масла. Не рекомендуется использовать бензин или любые органические растворители. Вымытая лодка просушивается в надутом виде.

Перед сворачиванием наружные и внутренние поверхности посыпаются тальком. Для того чтобы в местах сгибов не образовывались трещины и дыры, лодку необходимо укладывать как можно свободнее и каждые месяц-два переворачивать. Держать её нужно в сухом месте с постоянной температурой от +20 до +24 граудсов.

Металлические лодки и катера

По окончании плавательного сезона металлическую лодку необходимо промыть, просушить и тщательно удалить следы ржавчины, если корпус стальной, либо следы окисления, если он дюралевый. Открытый металл рекомендуется покрыть грунтовкой.

Стеклопластиковые лодки

Стеклопластиковые лодки — самые неприхотливые для хранения, поскольку этот материал не боится ни жары, ни мороза, к тому же он более прочен по сравнению с ПВХ. Но помыть и почистить судно перед хранением тоже необходимо. Для ухода за стеклопластиком предназначены специальные моющие средства. Затем поверхности следует обезжирить уайт-спиритом.

В случае если на лодке обнаружили следы расслаивания или пузырения стеклопластика, необходимо их вскрыть, промыть ацетоном, просушить в течение нескольких дней и покрыть повреждённые места эпоксидной краской.

Если речь идёт о яхте, то на зиму с неё полностью снимается вся оснастка: мачты, рангоут, такелаж. Мачта хранится в горизонтальном положении. Чем больше под ней подпорок, тем меньше вероятность, что по весне придётся бороться с изгибами. Рангоут тщательно промывается водой и консервируется в слое парафиновой смазки.

Демонтируется также якорная цепь, она вместе с якорем промывается, сушится и складывается в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Паруса необходимо помыть, постирать и высушить. Хранятся они неизмятыми в тёплом сухом месте. Складывая паруса, следует следить за тем, чтобы горизонтальных перегибов было меньше, чем вертикальных.

Лодочный мотор перед хранением нужно промыть чистой водой, затем высушить. С внешних поверхностей двигателя нужно удалить всю грязь и смазку. Во-вторых, нужно слить из топливопровода, насоса и карбюратора всю горючую жидкость. В-третьих, необходимо обработать двигатель специальным консервантом, чтобы защитить все его составляющие от образования ржавчины. В-четвёртых, смазать специальным водоотталкивающим средством вал винта, затем на него и шестерни его редуктора нанести смазку для шарикоподшипников. Аналогичную смазку нанести на все подвижные части мотора, а также на болты, гайки и прочее. В-пятых, сменить масло в картере редуктора.

«Если вы выполните хотя бы этот минимум рекомендаций, то начало весенне-летнего навигационного сезона не принесёт вам много хлопот и затрат», — заключили в сообщении.