Великолучанин прошёл в финал фотоконкурса «Медики на работе»

00:42, 11 ноября 2022, ПАИ

Житель Великих Лук Илья Сандлер прошёл в финал фотоконкурса «Медики на работе», его фотография находится в номинации «И на суше, и на море, и в воздухе». В конкурсе принимают участие медики со всей России.

Фотоконкурс «Медики на работе» организован ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. В конкурсе участвуют все, кто причастен к системе здравоохранения, живущие в пределах Российской Федерации. Жюри отбирает самые оригинальные, интересные и яркие фотографии из врачебной практики.

«Мы получили более 5 000 фотографий из самых разных уголков России. Среди самых активных регионов оказались Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Московская область, Приморский край, Челябинская и Воронежская области, республики ДНР и ЛНР», — отмечают организаторы конкурса в Telegram-канале ЦНИИОИЗ.

Подчеркивается, что победители конкурса получат специальные призы от организаторов — сертификаты на образовательные программы номиналом от 20 до 100 тысяч рублей.

В декабре ЦНИИОИЗ объявит победителей. По итогам конкурса пройдёт выставка лучших работ.

«Все члены жюри и команда ЦНИИОИЗ поздравляют финалистов и желают удачи!» — отметили в сообщении.