Российские туроператоры сбросили цену на путевки в Турцию

07:25, 11 ноября 2022, ПАИ

Российские туроператоры открыли раннее бронирование туров в Турцию, путевки можно купить в Анталью, Даламан, Бодрум из ряда городов РФ, скидки составляют 20-40%, сообщают РИА Новости.

«Открылись продажи туров в Турцию на летний сезон-2023 из 11 городов вылета в Анталью и 3 городов в Бодрум и Даламан», — сообщили в пресс-службе Anex Tour, уточнив, что в Анталью туры доступны с вылетом из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Калининграда, Тюмени, Сургута, Омска, Уфы и Самары. В Даламан и Бодрум предлагаются к бронированию пакеты с вылетом из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Раннее бронирование туров открыл и Fun&Sun из 18 городов России в Анталью, туроператор работает над расширением полетной программы.

У «Интуриста» в ассортименте имеются туры с вылетами в Анталью и Даламан из Москвы. «В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20-40% прошлогодних сезонных цен», рассказали в «Интуристе».

В компании добавили, что пока еще процесс подписания контрактов с турецкими отелями не завершен и не все отели предоставили цены на следующий год. Но в «Интуристе» подчеркнули, что до конца года процесс завершится. На стадии подписания контрактов на летний сезон находится и туроператор Tez Tour.

В свою очередь в Fun&Sun отметили, что в 2021 году Турция лидировала среди стран по раннему бронированию, тогда у нее было 85%. Однако в этом году она пока на втором месте после Объединенных Арабских Эмиратов, с долей 35%. «Активизация продаж пошла на текущей неделе», — уточнили в компании. Там рассказали, что для бронирования на лето уже доступны путевки в Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Маврикий, Сейшелы, а также на Алтай, Сахалин, Камчатку, в Карелию и Дагестан.

В Anex Tour добавили, что россиянам для бронирования открыто более 500 гостиниц на анталийском и эгейском побережьях. Там указали, что стоимость тура в Турцию в отель пять звезд на май начинается от 115 тысяч рублей на двоих на неделю с вылетом из Москвы, а из Казани — от 148 тысяч рублей. «На данный момент наибольшим спросом пользуются люксовые пятизвездочные отели и популярные на рынке отели четырех и пяти звезд, места в которых быстро заканчиваются», — заключили в «Интуристе».