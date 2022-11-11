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Общество

Грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель

Топливные компании предупредили перевозчиков о том, что поэтапно пересматривают цены на дизель, следует из письма компании «Газпромнефть — Региональные продажи», с которым ознакомились «Известия»

 

Первыми с новой стоимостью столкнутся Новосибирская, Омская, Кемеровская области и другие. Для них скидка составит 0%, к тому же предпринимателям, которые потребляют в месяц до 100 тыс. л, придется уплатить сервисный сбор в 3,61%. В частности, это будет касаться АЗС «Газпромнефти» и онлайн-платформы компании «Опти24».

В ассоциации «Грузавтотранспорт» рассказали «Известиям», что аналогичные письма предприниматели получили и от других топливных компаний. Больше половины рынка приходится на ИП, которые в месяц покупают до 100 тыс. л, около 10% — на крупные компании, которые потребляют до 3 млн л. Новая скидка для последних составляет 3,6%, но ее нивелирует сервисный сбор аналогичной величины, уточнили в бизнес-объединении. 

Раньше скидки на дизельное топливо составляли 8–12%, и подорожание продукции может быть критичным для рынка, уверены в ассоциации.

«Известия» направили запросы в «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», а также в Российский топливный союз и Независимый топливный союз.

 

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