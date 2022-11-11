Регоператор очистил Дно от свалок

09:14, 11 ноября 2022, ПАИ

Регоператор ООО «Экопром» очистил Дно от свалок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

При помощи грейферной установки ломовоз ликвидировал несанкционированные свалки из веток и древесного спила на пересечении улиц Бисениек и Социалистической, в Трудовом переулке, который находится недалеко от городского сквера, а также в Красноармейском переулке.



За время работы ломовоза в Дновском районе ликвидированы несколько свалок общим объемом 30 кубометров.