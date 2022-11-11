16 тонн голландского корма для животных не пропустили в Псковскую область

09:28, 11 ноября 2022, ПАИ

16,4 тонны кормов для кошек и собак не пропустили в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз следовал из Нидерландов в Москву в адрес компании, специализирующейся на оптовой торговле кормами для животных. Во время ветеринарного контроля на российско-эстонской границе в Шумилкино выяснилось, что информация о наименовании товара и номере партии, указанная на мешках с кормом для мелких пород собак, не соответствует данным ветеринарного сертификата страны-экспортёра.

В соответствии с выявленным нарушением ввоз более 16 тонн кормов на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.