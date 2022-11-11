Пассажирка автобуса в Пскове пострадала из-за резкого торможения

10:49, 11 ноября 2022, ПАИ

10 ноября в 9:42 в Пскове на улице Алтаева у дома №2 45-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» вынужден был резко затормозить, чтобы не задавать выбежавшего на проезжую часть пешехода. В результате этого пострадала 55-летняя пассажирка автобуса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

На месте работала бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.