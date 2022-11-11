Сгоревший труп мужчины обнаружен в Дедовичском районе
Сгоревший труп мужчины обнаружен в деревне Липня Дедовичского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел утром 10 ноября. После того как огонь был сбит, пожарные нашли тело 35-летнего хозяина дома.
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в осветительном приборе.
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