Историю «смертного» медальона бойца Красной Армии узнают посетители Псковского музея

11:06, 11 ноября 2022, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике действует выставочный проект «Предметный мир войны», посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Предметы, представленные в рамках проекта, имеют большое значение и помогают более полно раскрыть историю военного времени и героических подвигов, совершенных нашими земляками. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения совершенно различных аспектов военной истории Псковщины.

Сейчас на выставке представлен солдатский медальон и вкладыш, который принадлежал Василию Пигалову – наводчику батареи 76 мм пушек 1-го стрелкового полка 310-й стрелковой дивизии, который погиб в бою 12 марта 1944 года и похоронен на мемориале в деревне Шванибахово (Токарево) Псковской области.

Сам медальон («смертник») в Красной Армии был введен в 1925 году. Он относился к табельным вещам и в случае утери заменялся новым. Медальон представлял собой прямоугольную коробочку из оцинкованной жести с ушком для тесьмы. Внутри помещался вкладыш из бумаги (пергаментная и газетная бумага), выполненный типографским способом, с личными данными бойца. Несмотря на то что в 1937 году медальоны были сняты с довольствия РККА, они все же встречаются у бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.