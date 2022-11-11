Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приём граждан провела сенатор Елена Бибикова в Псковском районе

Во время рабочей поездки в Псковский район член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова вместе с главой района Натальей Федоровой проинспектировала строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Торошино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Здание ФАПа построено, частично выполнено благоустройство прилегающей территории. Сейчас подрядчик ведет внутренние работы и заверяет, что к концу года медицинский пункт будет полностью готов.

Кроме того, сенатор обсудила с руководством района вопросы, касающиеся состояния помещений Торошинского психоневрологического интерната и средней школы. «Здание учебного заведения построено в 1961 году, и сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для участия в федеральной программе капитального ремонта школ», - отметила парламентарий.

На личном приеме граждан жители Псковского района поинтересовались у сенатора порядком и преимуществами регистрации в качестве самозанятых. Елена Бибикова подчеркнула, что для самозанятых установлен льготный налоговый режим: при получении средств от граждан налог составляет 4%, от организаций и ИП -  6%. «Перечисления в Пенсионный фонд осуществляются на добровольной основе, не нужно использовать кассу, так как чеки формируются в приложении «Мой налог». Не требуется сдавать налоговую отчетность», - пояснила Елена Бибикова.

Жители района поинтересовались возможностью включения срочной службы в армии в трудовой стаж. Парламентарий сообщила, что над этим вопросом в течение 3 лет работал комитет СФ по социальной политике совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

«В начале ноября принят закон, согласно которому период службы в армии по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию по старости. То есть мужчины, служившие в армии, могут уйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста (но не ранее 60 лет) при наличии стажа 42 года. Таким образом устранено неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто вместо военной службы занимался трудовой деятельностью», - обратила внимание Елена Бибикова.

Также от граждан поступили вопросы по ремонту здания отделения «Почты России» в поселке Торошино, организации краеведческого музея и другие. «Все вопросы будут отработаны совместно с руководством Псковского района», - заключила сенатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

До +15 градусов ожидается в Псковской области 12 ноября
11 ноября 2022

Программу «Минкульт» запускает радиостанция «Серебряный дождь» в Пскове
11 ноября 2022

Два часа в день Михаил Ведерников тратит на сообщения от псковичей в соцсетях
11 ноября 2022

Тысячу мальков судака выпустили энергетики Псковской ГРЭС в водохранилище на Шелони
11 ноября 2022

338 тысяч рублей выплатят перебравшимся в Псковскую область соотечественникам
11 ноября 2022

В Пскове изменится расписание автобусов №8 и №8А
11 ноября 2022

Написать военно-патриотический диктант приглашают псковичей
11 ноября 2022

Контрольные стрельбы провели бойцы псковской Росгвардии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...