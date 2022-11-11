Приём граждан провела сенатор Елена Бибикова в Псковском районе

11:10, 11 ноября 2022, ПАИ

Во время рабочей поездки в Псковский район член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова вместе с главой района Натальей Федоровой проинспектировала строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Торошино. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Здание ФАПа построено, частично выполнено благоустройство прилегающей территории. Сейчас подрядчик ведет внутренние работы и заверяет, что к концу года медицинский пункт будет полностью готов.

Кроме того, сенатор обсудила с руководством района вопросы, касающиеся состояния помещений Торошинского психоневрологического интерната и средней школы. «Здание учебного заведения построено в 1961 году, и сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для участия в федеральной программе капитального ремонта школ», - отметила парламентарий.

На личном приеме граждан жители Псковского района поинтересовались у сенатора порядком и преимуществами регистрации в качестве самозанятых. Елена Бибикова подчеркнула, что для самозанятых установлен льготный налоговый режим: при получении средств от граждан налог составляет 4%, от организаций и ИП - 6%. «Перечисления в Пенсионный фонд осуществляются на добровольной основе, не нужно использовать кассу, так как чеки формируются в приложении «Мой налог». Не требуется сдавать налоговую отчетность», - пояснила Елена Бибикова.

Жители района поинтересовались возможностью включения срочной службы в армии в трудовой стаж. Парламентарий сообщила, что над этим вопросом в течение 3 лет работал комитет СФ по социальной политике совместно с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком.

«В начале ноября принят закон, согласно которому период службы в армии по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию по старости. То есть мужчины, служившие в армии, могут уйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста (но не ранее 60 лет) при наличии стажа 42 года. Таким образом устранено неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто вместо военной службы занимался трудовой деятельностью», - обратила внимание Елена Бибикова.

Также от граждан поступили вопросы по ремонту здания отделения «Почты России» в поселке Торошино, организации краеведческого музея и другие. «Все вопросы будут отработаны совместно с руководством Псковского района», - заключила сенатор.