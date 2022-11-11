Полутора миллионов рублей лишились из-за мошенников супруги из Печорского района

11:25, 11 ноября 2022, ПАИ

Полутора миллионов рублей лишились из-за мошенников супруги из Печорского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Супружеской чете неоднократно звонили незнакомцы, которые действовали под видом банковских служащих и правоохранителей. И под предлогом якобы предотвращения незаконного оформления кредитов на мужа и жену завладели их деньгами. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного дела.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стала пожилая псковичка, у которой злоумышленники похитили около 120 тысяч рублей. Проводится расследование.