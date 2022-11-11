Очередная фальшивая купюра обнаружена в Пскове

12:30, 11 ноября 2022, ПАИ

Очередная фальшивая купюра обнаружена в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Тысячерублёвая банкнота изъята 10 ноября в одном из банковских отделений.

По имеющимся сведениям, купюра попала в банк из магазина в Псковском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция советует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендуют в полиции.