Псковских школьников приглашают на конкурс с призовым фондом 500 тысяч рублей

11:48, 11 ноября 2022, ПАИ

Учеников 8-11 классов школ Псковской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе по истории «Диалог времен». В этом году он посвящен 350-летию со дня рождения императора Петра I, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Три победителя суперфинала получат денежные награды и разделят общий призовой фонд — 500 тысяч рублей. Задания первого тура можно выполнить до 26 декабря.

Интеллектуальное соревнование будет проходить в три этапа в онлайн-формате, участие бесплатное. Конкурсные задания посвящены периоду правления Петра Великого. Победителей наградят денежными призами: за I место — 250 тысяч рублей, II место — 150 тысяч рублей и III место — 100 тысяч рублей.

В отборочном туре школьникам, желающим проверить свои знания, до 26 декабря необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и самостоятельно ответить на 50 тестовых вопросов, которые распределены по пяти уровням сложности. На выполнение дается 90 минут. Для второго этапа, который продлится до 5 февраля, подготовлено 10 заданий с открытыми ответами — на всю работу дается три часа. Будут учитываться количество и полнота правильных ответов.

Еще перед суперфиналом участники начнут выполнять творческое задание — на домашний проект им дадут 7 дней. В первый день суперфинала пройдет викторина: ребята устно ответят на вопросы, посвященные теме конкурса — Петровской эпохе. Пятерка лучших получит возможность презентовать жюри свои творческие проекты. Результаты объявят 5 марта 2023 года, общие итоги опубликуют на сайте конкурса.