338 тысяч рублей выплатят перебравшимся в Псковскую область соотечественникам

11:52, 11 ноября 2022, ПАИ

338 тысяч рублей выплатят перебравшимся в Псковскую область соотечественникам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Комиссия регионального комитета по труду и занятости определила дополнительные соцгарантии участникам госпрограммы по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа.

Рассмотрено 34 заявления, положительное решение принято по 32. Одобрено 16 заявлений на материальную помощь, а также три заявления на общую сумму 141,5 тысячи рублей – на компенсацию стоимости аренды жилья, 10 заявлений – на компенсацию затрат на прохождение обязательных медосмотров для получения разрешения на временное проживание, сумма выплат составит 125,6 тысячи рублей, заявление на компенсацию затрат на признание иностранных документов об образовании на территории РФ; заявление на сумму 47 тысяч рублей на компенсацию стоимости сертификата специалиста, относящегося к категории «врачи»; заявление – на компенсацию затрат на профобучение новым специальностям, востребованным в Псковской области.