Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

338 тысяч рублей выплатят перебравшимся в Псковскую область соотечественникам

338 тысяч рублей выплатят перебравшимся в Псковскую область соотечественникам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Комиссия регионального комитета по труду и занятости определила дополнительные соцгарантии участникам госпрограммы по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа.

Рассмотрено 34 заявления, положительное решение принято по 32. Одобрено 16 заявлений на материальную помощь, а также три заявления на общую сумму 141,5 тысячи рублей – на компенсацию стоимости аренды жилья, 10 заявлений – на компенсацию затрат на прохождение обязательных медосмотров для получения разрешения на временное проживание, сумма выплат составит 125,6 тысячи рублей, заявление на компенсацию затрат на признание иностранных документов об образовании на территории РФ; заявление на сумму 47 тысяч рублей на компенсацию стоимости сертификата специалиста, относящегося к категории «врачи»; заявление – на компенсацию затрат на профобучение новым специальностям, востребованным в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

До +15 градусов ожидается в Псковской области 12 ноября
11 ноября 2022

Программу «Минкульт» запускает радиостанция «Серебряный дождь» в Пскове
11 ноября 2022

Два часа в день Михаил Ведерников тратит на сообщения от псковичей в соцсетях
11 ноября 2022

Тысячу мальков судака выпустили энергетики Псковской ГРЭС в водохранилище на Шелони
11 ноября 2022

338 тысяч рублей выплатят перебравшимся в Псковскую область соотечественникам
11 ноября 2022

В Пскове изменится расписание автобусов №8 и №8А
11 ноября 2022

Написать военно-патриотический диктант приглашают псковичей
11 ноября 2022

Контрольные стрельбы провели бойцы псковской Росгвардии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...