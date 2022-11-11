Тысячу мальков судака выпустили энергетики Псковской ГРЭС в водохранилище на Шелони

11:58, 11 ноября 2022, ПАИ

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели ежегодную экологическую акцию по зарыблению водоема. Около тысячи мальков судака выпустили в водохранилище на реке Шелонь Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Зарыбление необходимо для восполнения биологических ресурсов водоема, вода которого используется в технологическом процессе электростанции. Мальков вырастили на Никольском рыборазводном заводе и доставили в Дедовичи.

«Охрана водных объектов и проведение компенсационных мероприятий – важное направление экологической программы ПАО «ОГК- 2», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. – Пользование природными ресурсами происходит под четким контролем научно-исследовательских институтов. Мы ведем непрерывный мониторинг состояния водохранилища, что позволяет поддерживать в норме его химические и микробиологические показатели».