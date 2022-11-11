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Общество

Студенты из Москвы пройдут стажировку на предприятиях Псковской области

Студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Москва) пройдут экспресс-стажировку в организациях и на предприятиях Псковской области в рамках федерального проекта содействия занятости молодежи «Больше чем работа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 14 по 16 ноября 15 студентов столичного вуза ожидает практика на псковской швейной фабрике «Славянка». Будущие конструкторы и дизайнеры одежды, а также технологи легкой промышленности познакомятся со структурой предприятия, особенностями производства и выпускаемой продукцией. Кроме того, студенты получат практические навыки изготовления швейных изделий.

С 22 по 24 ноября в Псков прибудут студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, обучающиеся по направлениям социальной работы и международных отношений. Для них экспресс-стажировка пройдет на базе организации «Центр молодежи и общественных инициатив».

Проект «Больше чем работа» вошел в долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года.

Цель проекта — создать условия для профессионального развития молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на территории субъектов Российской Федерации.

Участники проекта смогут путешествовать по стране, пройти производственную практику или программу стажировки на предприятии с дальнейшей возможностью трудоустройства, а также освоить необходимые для работы навыки и получить новые знания. Проект одновременно позволяет решить запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах и запрос студенческой молодежи на прохождение стажировок и профильное трудоустройство.

Организаторы проекта: Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей».

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