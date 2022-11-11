23 пары наушников Air Pods попытался вывезти молдаванин из Псковской области в Латвию

12:47, 11 ноября 2022, ПАИ

Гражданин Молдовы, выезжая из России в Латвию, не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 23 пары наушников Air Pods. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Мужчина пояснил, что одинаковые подарки купил в Москве для родственников и друзей, однако сотрудники таможенного поста «Бурачки» на российско-латвийской границе пришли к выводу, что эта информация не соответствует действительности.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). Ведется расследование.