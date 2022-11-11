Псковские волонтёры разработали два курса для Федерального агентства по туризму

13:37, 11 ноября 2022, ПАИ

Псковские волонтёры туризма и гостеприимства разработали два курса для Федерального агентства по туризму, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Курсы «Волонтерство в экотуризме» и «Волонтерство в гостиничной и конгрессно-выставочной деятельности» уже появились на сайте федерального агентства. Пройти обучение и получить сертификат о прохождении подготовки можно здесь. Для упрощения работы с новой образовательной платформой есть гид, его можно найти здесь: https://vk.com/welcomevolunteerpskov.

Первый образовательный курс «Волонтерство в экотуризме» включает в себя два образовательных модуля и 17 обучающих уроков. В первом модуле волонтеры смогут изучить требования к волонтеру в экотуризме, узнать, какие бонусы получает волонтер, познакомиться с основами работы с особенными группами туристов на экотропах.

Второй модуль включает темы: «Экотуристский патруль» (мониторинг экологической туристической антропогенной нагрузки и ситуации), «Организация взаимодействия с партнерами», «Организация работы с волонтерами в качестве экоэкскурсовода».

Второй образовательный курс «Волонтерство в гостиничной и конгрессно-выставочной деятельности» также включает два образовательных модуля.

В первом модуле волонтеры узнают про основы коммуникации и построения диалога с различными категориями туристов в отелях и на выставочных мероприятиях, основы работы с особенными группами туристов (людьми с ограниченными возможностями здоровья), нормативно-правовое регулирование деятельности волонтеров в гостиничной индустрии.

При изучении второго образовательного модуля волонтеры узнают об организации работы консьержа, о формах участия волонтеров в службе связи с гостями (Guest Relations).