Робототехнику и игровые технологии изучают псковские учителя

14:06, 11 ноября 2022, ПАИ

Робототехнику и игровые технологии изучают псковские учителя и воспитатели на базе учебных мастерских «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Обучение проходит в рамках повышения квалификации. Помимо педагогов в переобучении принимают участие воспитатели. Они рассматривают возможности применения игровых технологий в обучении дошкольников.

Таким образом в Псковской области продолжается реализация программы федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Цель - помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого.