Развитие настольного тенниса в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

15:11, 11 ноября 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная развитию в регионе настольного тенниса, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 ноября.

Речь пойдет о том, как этот вид спорта развивается в регионе, что может мотивировать родителей отдать ребёнка в этот вид спорта, чем полезен настольный теннис для детей и взрослых и что чемпиону города по настольному теннису – 2022 помогло стать лучшим в этом виде спорта.

На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин и чемпион города по настольному теннису 2022 года Николай Филиппов.