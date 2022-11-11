Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории пройдёт в ПсковГУ

13:55, 11 ноября 2022, ПАИ

В апреле 2023 года на площадке Псковского государственного университета пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

По словам начальника управления коммуникаций в сфере общего образования Дмитрия Лобарёва, уже достигнуты договоренности об этом.

Кроме того, университет подал заявку на проведение в Пскове заключительных этапов ВсОШ по математике и биологии.