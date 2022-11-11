Цикл лекций «Балы Российской империи» проведут для молодёжи Пскова

15:06, 11 ноября 2022, ПАИ

Цикл лекций «Балы Российской империи» проведёт городской молодёжный центр в рамках подготовки к ежегодному Сретенскому балу. Он позволит узнать историю появления и развития бальной культуры в России, правила этикета, принятые в высшем обществе XVIII-XX веков, танцевальный церемониал, моду на платья и украшения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе молодёжного центра Пскова.

«Место, где в XIX веке делали знакомства, устанавливали связи, устраивали браки молодых и не очень людей, продвигались по карьерной лестнице, решали вопросы и, конечно, просто отдыхали – это всё бал!» - говорится в сообщении.

Первая лекция «Средь шумного бала...» состоится на следующей неделе, 16 ноября в 18:30. Преподаватель исторических танцев, хореограф Светлана Бурдонос расскажет про историю балов в Российской империи, разберёт их классификации, а также вместе с участниками рассмотрит современный вид бала – «историческая дискотека». Место проведения – молодёжный центр на улице Горького, дом 15.

Отмечается, что регистрация на мероприятие обязательна.