300 свечей зажигания пытались незаконно ввезти в Псковскую область из Латвии

15:28, 11 ноября 2022, ПАИ

Попытку незаконного ввоза на территорию РФ автомобильных запчастей пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В пункте пропуска «Бурачки» в результате осмотра автобуса, который следовал из Латвии в Россию, обнаружили порядка 300 свечей зажигания для автомобилей, спрятанных за водительским сиденьем.

По предварительной оценке, общая стоимость партии автомобильных деталей составила около 900 тысяч рублей. Изъятые предметы передали сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы.