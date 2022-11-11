Диплом Минкульта вручили Пушкинскому заповеднику за проект «Пётр и Пушкин»

15:50, 11 ноября 2022, ПАИ

11 ноября в Санкт-Петербурге государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» отмечен дипломом Ассамблеи Петровских музеев и Министерства культуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Награда вручена музею за организацию и реализацию выставочного проекта «Пётр и Пушкин». Съездом музейщиков и их коллег, представителей туристической отрасли сегодня в Северной столице формально завершают Год Петра в России. На пленарном и стратегическом заседаниях подводят итоги уходящего юбилея и намечают планы на будущее, рассказали члены пушкиногорской делегации.

Напомним, что в рамках празднования 350-летия Петра I в «Михайловском» были разработаны и претворены в жизнь несколько выставок, потешная «Петровская регата», конкурс «Петровские литературные верфи», многое другое. Музей-заповедник одним из первых вошёл в состав Ассамблеи Петровских музеев, которая была организована в преддверии юбилея, а сегодня объединяет 120 музеев из 36 субъектов Российской Федерации.