Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Диплом Минкульта вручили Пушкинскому заповеднику за проект «Пётр и Пушкин»

11 ноября в Санкт-Петербурге государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» отмечен дипломом Ассамблеи Петровских музеев и Министерства культуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Диплом Ассамблеи Петровских музеев и МК РФ музею- заповеднику «Михайловское»

Награда вручена музею за организацию и реализацию выставочного проекта «Пётр и Пушкин». Съездом музейщиков и их коллег, представителей туристической отрасли сегодня в Северной столице формально завершают Год Петра в России. На пленарном и стратегическом заседаниях подводят итоги уходящего юбилея и намечают планы на будущее, рассказали члены пушкиногорской делегации.

Напомним, что в рамках празднования 350-летия Петра I в «Михайловском» были разработаны и претворены в жизнь несколько выставок, потешная «Петровская регата», конкурс «Петровские литературные верфи», многое другое. Музей-заповедник одним из первых вошёл в состав Ассамблеи Петровских музеев, которая была организована в преддверии юбилея, а сегодня объединяет 120 музеев из 36 субъектов Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

Цикл лекций «Балы Российской империи» проведут для молодёжи Пскова
10 ноября 2022

ВИДЕО Композицию из «Щелкунчика» на четырёх арфах исполнили на концерте в Пскове
10 ноября 2022

Принципы патриотического воспитания псковской молодёжи обозначил эксперт
10 ноября 2022

В Пскове начался ремонт кровли колокольни Троицкого собора
10 ноября 2022

Короткометражки о подвигах красноармейцев снимут в Псковской области
10 ноября 2022

Книгу латышского историка о нацистском лагере презентовали в Пскове
10 ноября 2022

Светлану Мельникову наградили за заслуги перед музейным сообществом
09 ноября 2022

Концерт «Виртуозы арфы» украсят картины, созданные нейросетью

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...