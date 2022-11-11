Воркаут-площадка появилась в районе Овсище
Воркаут-площадку установили в псковском районе Овсище. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Площадку разместили между домами №7 и 11 на улице Ижорского Батальона.
«Благодарим главу города Бориса Елкина, который по просьбе жителей инициировал изменения в бюджет для приобретения и установки оборудования для воркаут-площадки. Для этого было выделено 190 тысяч рублей», - сообщил депутат Псковской городской Думы по этому округу Григорий Стороненков.
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