О доступности настольного тенниса рассказал Юрий Сорокин

16:24, 11 ноября 2022, ПАИ

О доступности настольного тенниса для всех желающих рассказал руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я хочу сказать, что настольный теннис привлекателен своей доступностью. Любой человек любого возраста может взять ракетку, которую можно купить в любом магазине, узнать, где есть стол, и начать игру. Для первого этапа этого будет достаточно», - отметил Юрий Сорокин.

«Настольный теннис был более доступен в Советском Союзе, чем сейчас. Фактически теннисные столы стояли во всех организациях. И во время обеденного перерыва, до работы или после работы люди играли, проводили внутренние соревнования», - рассказал он и добавил, что сильных игроков делегировали на соревнования разных уровней.