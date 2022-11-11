В Новосокольниках коммунальщики заплатят 700 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку

16:58, 11 ноября 2022, ПАИ

МУП ЖКХ города Новосокольники заплатит штраф более 700 тысяч рублей за причинение вреда реке Выдега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП ЖКХ города Новосокольники Псковской области ущерба, причиненного реке Выдега сбросом неочищенных сточных вод.

Компания, осуществляющая отведение хозяйственно-бытовых стоков, допустила нарушение правил водопользования. В сточных водах были выявлены превышения по БПК5, взвешенным веществам, аммонию, нитритам и железу общему.

Нарушения удалось обнаружить во время проверки предприятия в августе-сентябре 2021 года. Компания и ее должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранных требований с назначением штрафов на общую сумму более 700 тысяч рублей.