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Происшествия

В Новосокольниках коммунальщики заплатят 700 тысяч рублей за сброс сточных вод в реку

МУП ЖКХ города Новосокольники заплатит штраф более 700 тысяч рублей за причинение вреда реке Выдега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. 

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил требования Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП ЖКХ города Новосокольники Псковской области ущерба, причиненного реке Выдега сбросом неочищенных сточных вод.   

Компания, осуществляющая отведение хозяйственно-бытовых стоков, допустила нарушение правил водопользования. В сточных водах были выявлены превышения по БПК5, взвешенным веществам, аммонию, нитритам и железу общему.   

Нарушения удалось обнаружить во время проверки предприятия в августе-сентябре 2021 года. Компания и ее должностные лица привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранных требований с назначением штрафов на общую сумму более 700 тысяч рублей.   

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