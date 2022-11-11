Школьное первенство по настольному теннису собираются организовать в Пскове

17:35, 11 ноября 2022, ПАИ

Первенство по настольному теннису среди школьников планируют организовать в Пскове, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это будет первое подобное спортивное мероприятие для города. Дорога в большой спорт всегда открыта. И если мировые площадки пока для нас недоступны, то на уровне страны можно расти, ограничений нет», – отметил Александр Гаврилов.

Он также подчеркнул, что школам-победителям подарят столы для тенниса.