Школьное первенство по настольному теннису собираются организовать в Пскове
Первенство по настольному теннису среди школьников планируют организовать в Пскове, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
«Это будет первое подобное спортивное мероприятие для города. Дорога в большой спорт всегда открыта. И если мировые площадки пока для нас недоступны, то на уровне страны можно расти, ограничений нет», – отметил Александр Гаврилов.
Он также подчеркнул, что школам-победителям подарят столы для тенниса.
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