Литературный проект «Букбар» запускает «Лофт» в Пскове

17:02, 11 ноября 2022, ПАИ

18 ноября в 19:00 в креативном пространстве «Лофт» пройдёт первое мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Это не первая встреча «Букбара» в «Лофте», однако в августе этого года проект стал победителем президентского гранта. Его цель – сформировать в Пскове сообщество любителей чтения и доказать, что литературу можно и нужно обсуждать неформально.

В «Букбаре» не готовят коктейли, а советуют книги к прочтению. На первой встрече гостям предстоит знакомство с десятью из них. В барной карте – без пяти минут классика и убедительные дебюты: Татьяна Толстая «Кысь», Майя Кучерская «Плач по уехавшей учительнице рисования», Евгений Водолазкин «Лавр», Андрей Белый «Петербург», Михаил Шишкин «Письмовник», Ислам Ханипаев «Типа я», Иван Шипнигов «Стрим», Вера Богданова «Павел Чжан и прочие речные твари», Оксана Васякина «Рана», Александр Пелевин «Покров-17».

За барной стойкой в этот вечер: поэт, критик, автор блога «сЧётчик» – Иван Родионов, а также поэт, журналист, телерадиоведущая, колумнист Псковской Ленты Новостей – Дина Дабришюте. Они, основываясь на предпочтениях гостей, подберут книги из своего волшебного списка, поговорят по душам и устроят небольшую книговикторину.

Весь вечер посетителей будут обслуживать официанты, предлагая сезонное меню и вкусный кофе. А на следующий день в 15:00, после книжной вечеринки, которая не грозит никому похмельем, все желающие смогут посетить в «Лофте» лекцию Ивана Родионова «12 главных постсоветских книг». Иван расскажет о том, какие книги определяли девяностые, нулевые и десятые годы – и с большой вероятностью останутся в истории нашей литературы.

Вход на мероприятия свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылкам: первая встреча и вторая встреча.

Ближе познакомиться с «Букбаром» можно по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft.