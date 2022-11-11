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Общество

Системы централизованного оповещения населения модернизируют в Псковской области

Рабочее совещание с вице-губернаторами, представителями исполнительных органов и профильных региональных управлений ведомств по итогам масштабной тренировки по гражданской обороне, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Тренировка позволила проверить способности региональной системы оповещения и состояние защитных сооружений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: правительство Псковской области

«В целом работа проведена неформальная, детальная, серьезная. Все данные сведены в общий отчет, информация подверглась тщательному анализу. Нам предстоит большая работа по совершенствованию системы гражданской обороны, ее актуализации. По разным направлениям были выявлены недочеты, которые нужно устранить в ближайшее время», — сказал Михаил Ведерников.

Руководитель ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев доложил, что с проведением тренировки справились все муниципалитеты, грубых нарушений не выявили. Мероприятия выполнили в полном объёме, отработаны вопросы взаимодействия исполнительных органов и муниципальных властей с региональным управлением МЧС.

На всей территории области продолжат модернизацию системы централизованного оповещения населения, чтобы обеспечить более плотную зону покрытия предупреждающего сигнала. Соответствующие средства предусмотрены в проекте бюджета области на следующий год.

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