Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

При подготовке судебных приказов могут начать применять искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта для судебных приказов — решений о взыскании денежных сумм или движимого имущества с должника стоимостью до 500 тысяч рублей — могут начать применять мировые судьи. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на встрече с судьями Северо-Западного федерального округа.

«Вячеслав Лебедев подробно рассказал о том внимании, которое уделяется вопросам совершенствования мировой юстиции. В частности, акцент был сделан на перспективах использования мировыми судьями технологий искусственного интеллекта в целях автоматизированной подготовки проектов судебных приказов», — сообщили в пресс-службе Верховного суда, передаёт ТАСС.

По словам главы Верховного суда, в этом году нагрузка на мировых судей составила 490 дел в месяц — на 49 дел больше, чем в прошлом году, а в СЗФО достигла 549 дел в месяц. Для оптимизации нагрузки Верховный суд внесёт в Госдуму проект внесудебной процедуры взыскания с граждан налоговой задолженности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 ноября 2022

Ирина Кендрали стала первой соискательницей «Народного признания — 2022»
11 ноября 2022

ПсковГУ приглашает школы региона к участию в физических практикумах для обучающихся
11 ноября 2022

Центр народно-художественных промыслов планируют открыть в Пскове
11 ноября 2022

Псковские газовики изготовили кормушки для зимующих птиц
11 ноября 2022

Михаил Ведерников доложил о готовности региона к прохождению отопительного периода
11 ноября 2022

Системы централизованного оповещения населения модернизируют в Псковской области
11 ноября 2022

Псковичей приглашают на прививки от гриппа и COVID-19 в мобильном ФАПе
11 ноября 2022

Новый выпуск программы «Псковский телеграм» вышел в эфир

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...