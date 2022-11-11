При подготовке судебных приказов могут начать применять искусственный интеллект

19:04, 11 ноября 2022, ПАИ

Технологии искусственного интеллекта для судебных приказов — решений о взыскании денежных сумм или движимого имущества с должника стоимостью до 500 тысяч рублей — могут начать применять мировые судьи. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на встрече с судьями Северо-Западного федерального округа.

«Вячеслав Лебедев подробно рассказал о том внимании, которое уделяется вопросам совершенствования мировой юстиции. В частности, акцент был сделан на перспективах использования мировыми судьями технологий искусственного интеллекта в целях автоматизированной подготовки проектов судебных приказов», — сообщили в пресс-службе Верховного суда, передаёт ТАСС.

По словам главы Верховного суда, в этом году нагрузка на мировых судей составила 490 дел в месяц — на 49 дел больше, чем в прошлом году, а в СЗФО достигла 549 дел в месяц. Для оптимизации нагрузки Верховный суд внесёт в Госдуму проект внесудебной процедуры взыскания с граждан налоговой задолженности.